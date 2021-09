Sesso ad alta quota sul volo Ryan air, roba da pazzi: è lo stesso aereo della rissa no mask

Angela Bruni 22 settembre 2021 a

Dev' essere una tratta davvero particolare quella percorsa dai vettori di Ryanair da Ibiza a Ono al Serio (Bergamo). Del resto con 26 euro si pub acquistare un biglietto di andata e ritorno per un viaggio di appena 1 ora e 47 minuti e lo spot assicura: «Ti garantiamo la migliore esperienza di viaggio, con offerte imbattibili e un servizio assistenza di prima qualità». Ed è quello che devono aver pensato i passegeri di quella tratta il 14 settembre scorso, quando una coppia si è lasciata andare a una passione irreferenabile, con tanto di consumazione di un rapporto orale. L'incredulo passeggero che sedeva accanto ha avuto la prontezza di riprendere tutto e di lanciare il video su Twitter, dove, manco a dirlo, la scena è diventata subito virale.

Probabile che i protagonisti fossero italiani, la tratta era quella Ibiza-Bergamo e nel sottofondo si sente parlare la nostra lingua. Nel video sin troppo esplicito si vede una ragazza sdraiata tra le gambe del compagno, mentre sorseggia del vino e si guarda intorno incurante di quanto sta facendo. Poi i due si scambiano baci ed effusioni sempre più passionali e, ingari degli sguardi a questo punto tutti puntati su di loro, hanno continuato ad «alimentare la fiamma» baciandosi e toccandosi, fino al rapporto orale. Una volta atterrati tuttavia la coppia è stata segnalata alle autorità e, mentre in molti si chiedono come mai nessuno del personale a bordo sia intervenuto, rischiano una multa per atti osceni in luogo pubblico e, ovviamente, per la violazione delle norme di sicurezza anti Covid considerato che, evidentemente, non indossavano la mascherina.

Curioso il fatto che, sempre sulla stessa tratta e sempre su un vettore della società irlandese, a fine maggio una «no mask» era andata su tutte le furie quando le avevano chiesto di coprire naso e bocca con la mascherina che indossava (abbassata). Insulti, sputi, spintoni. Anche in questo caso la scena era stata ripresa dagli altri passeggeri e diffusa sui social, divenendo, anche questo video virale nel giro di pochissime ore. In questo caso, tuttavia, gli steward erano intervenuti portando la donna nella parte anteriore dell'aereo. Un «percorso» assai difficile con stratti, sputi e calci e persino una tirata di cappelli, della protagonista agli altri passeggeri. E si, non c'è che dire. Lo spot che garantisce «la migliore qualità di viaggio» senz' altro veritiero. Lo spettacolo sembra assicurato.

