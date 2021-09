Alberto Bagnai, pressing di Myrta Merlino: "Ma lei è vaccinato?" Il leghista la gela così a L'aria che tira

Giorgia Peretti 24 settembre 2021 a

“Le rispondo come Massimo Cacciari: si faccia i fatti suoi”. Alberto Bagnai risponde a tono all’insistenza di Myrta Merlino sul vaccino. Il senatore della Lega è ospite nella puntata di venerdì 24 settembre de “L’aria che tira”, per intervenire sui temi del fisco e il “patto” proposto da Mario Draghi tra le forze produttive del Paese.

Il primo blocco della trasmissione di La7 sembra destinato a discutere della ripartenza economica, ma poco dopo, inevitabilmente, il focus si sposta sul tema dei vaccini e del green pass. Bagnai prende la parola per esprimere la propria posizione, nel corso del suo intervento però viene interrotto più volte dalle battute della Merlino con gli altri ospiti, i giornalisti Federico Geremicca e Augusto Minzolini. Il leghista inizia a storcere il naso ripetendo alla conduttrice: “Posso proseguire? Altrimenti mi fermo e ascolto. Sono comunque felice di ascoltarvi”. La giornalista si scusa e gli riconsegna la parola. “Purtroppo, in Italia – continua Bagnai- c'è sempre questa polarizzazione, adesso diciamo il vaccino è diventato di sinistra e altre cose di destra cioè sia politicizzato questo tema del green pass. Intanto la politica deve fare una riflessione sull'efficacia di questo provvedimento e volendone parlare con calma senza essere interrotti ogni 47 secondi lo si potrebbe anche fare”.

Il discorso del leghista prosegue evidenziando la natura discriminatoria del provvedimento del pass verde. Ma la curiosità della Merlino è irrefrenabile così sottopone la fatidica domanda anche al responsabile economico della Lega. “Mi scusi ma lei è vaccinato?”, domanda la Merlino.

“Vuole la risposta di sinistra o di destra? – risponde- la risposta di sinistra è quella che ha dato Massimo Cacciari a Lilli Gruber che è sostanzialmente: si faccia i fatti suoi. La risposta di destra è che finché non c’è un obbligo vaccinale non c’è neanche l’obbligo di fare questa domanda”. La conduttrice se ne risente: “No ma la mia era una curiosità non era maliziosa come domanda”. A spalleggiare la Merlino ci pensa Federico Geremicca, firma de La Stampa, che commenta: “non c'è dubbio, ha preso una posizione che credo sia più politica diciamo che sanitaria, andiamo avanti”. La conduttrice si rassegna e cambia argomento.

