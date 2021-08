Cefalù, botta di sesso in spiaggia: il video finisce sul web e parte la denuncia

20 agosto 2021 a

Sesso on the beach. L’estate italiana 2021 è una delle più porcine di sempre: da nord a sud si moltiplicano gli episodi hot a favore di guardoni. Questa volta tocca alla spiaggia di Cefalù in Sicilia: un uomo e una donna si sono fatti travolgere dalla passione e hanno consumato sulla battigia fregandosene di chi li poteva vedere. E infatti un turista ha filmato l’amplesso hard e postato il video sui social diventato virale in poche ore.

Inevitabili i commenti, spesso volgari, e le polemiche che hanno coinvolto Rosario Lapunzina, il sindaco “sceriffo” noto per le numerose ordinanze molto rigide e le multe a raffica. Il primo cittadino ha definito l’episodio molto grave annunciando che presenterà denuncia alle forze dell’ordine per quanto accaduto: “Mi auguro che già siano partite le indagini per dare un volto e un nome agli autori in modo da essere puniti come meritano. Allo stesso modo mi auguro che chi ha filmato collabori con le forze dell’ordine”.

