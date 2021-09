"VI ammazzo tutti". Marocchino aggredisce i carabinieri al grido "Allah akbar"

20 settembre 2021 a

Si è scagliato sui carabinieri al grido di "Allah akbar", dio è grande. Attimi di paura a Crevalcore, in provincia di Bologna, dove un uomo di 29 anni senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, di origini marocchine, è stato arrestato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

"Vi ammazzo tutti, Allah akbar" ha urlato il marocchino che è stato fermato con lo spray al peperoncino. L’uomo è stato prima visitato dai sanitari del 118 e subito dopo portato in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista già per oggi.

La furia del 29enne è scattata quando i militari gli hanno chiesto i documenti per indentificarlo dopo averlo notato, nella tarda serata, aggirarsi nei pressi della Farmacia Zoccoli di via G. Amendola. Infastiditosi per la richiesta di esibire i documenti di riconoscimento, il marocchino, dopo averli minacciati urlando: "Vi ammazzo tutti! Allah Akbar!", ha successivamente aggredito i militari. L'uomo è in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per oggi lunedì 20 settembre.

Durante la ricostruzione dei fatti, inoltre, è emerso che il marocchino, prima dell’arrivo della pattuglia, aveva frantumato il lunotto posteriore di un’automobile regolarmente parcheggiata sulla pubblica via. Nel corso delle operazioni che hanno condotto all’arresto, i due militari sono rimasti lievemente feriti.

