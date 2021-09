Consigliere anti-green pass e no-vax si vanta di non fare tamponi. Ma è un autogol: ora rischia sanzioni

17 settembre 2021 a

Un boomerang pubblico che ora rischia di costargli pesante. Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio eletto con il Movimento 5 Stelle ed espulso nel 2020, fa ancora parlare di sé per le sue posizioni apertamente no-vax e contro il green pass obbligatorio. "Ad oggi sono l’unico consigliere regionale del Lazio (1 su 51) non vaccinato ad essere entrato in aula senza aver mai fatto nemmeno un tampone. Il diritto di rappresentanza dato dai cittadini non poteva essere limitato in alcun modo” ha scritto su Twitter tutto tronfio, ma il messaggio pubblico ora può diventare un autogol con alcune sanzioni come conseguenza.

Il presidente del consiglio regionale, Marco Vincenzi, ha fatto sapere in una nota che "dalla prossima settimana, lo dico con rammarico, saranno adottate misure idonee affinché tutto ciò non si ripeta". Stando a quanto spiega lo stesso Vincenzi, "le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza prevedono che per partecipare in presenza ai lavori consiliari è necessario possedere la certificazione Green pass, in assenza della quale è previsto il collegamento con il sistema di video conferenza che consente di ascoltare, intervenire e votare. La notizia che sia l’unico fra i 51 consiglieri e i 7 assessori non consiglieri ad avere violato tali norme - sottolinea Vincenzi - rende conto di un comportamento individuale irresponsabile ed inaccettabile”.

Ad oggi sono l'unico consigliere regionale del lazio (1 su 51) non vaccinato ad essere entrato in aula senza aver mai fatto nemmeno un tampone.

Il diritto di rappresentanza dato dai cittadini non poteva essere limitato in alcun modo.



Il #15ottobre non rinuncerò al mio mandato — Davide Barillari #R2020 Consigliere Regione Lazio (@BarillariDav) September 17, 2021

