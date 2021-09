Suicidio no-vax? Il virologo Roberto Burioni ci crede

17 settembre 2021 a

Lui lo definisce "il simbolo perfetto di questi nostri tempi" fregandosene che, come pare assai probabile, si tratti di una semplice provocazione. Roberto Burioni, si sa, non si fa scrupoli quando deve twittare. Stavolta cita il tweet di tale @_costanza1985 che racconta: "Non dormo da settimane, miei amici vaccinati sono morti, chi per ictus dopo 3 gg dal vaccino, chi si è tolto la vita per non farlo".

Il celebre e incontenibile virologo commenta così: "Il novax che si suicida per paura degli effetti collaterali del vaccino, se esiste, è il simbolo perfetto di questi nostri tempi". La pioggia di commenti non c'è perché Burioni ha limitato le risposte ai suoi cinguettii ai soli utenti seguiti dal suo profilo o menzionati nel tweet. Ma ci pensa un'avvocatessa, Virginia Siragusa, a strappargli un sorriso: "Se esiste mi mangio un novax, crudo".

