A Roma è invasione dei cinghiali, anche davanti alle scuole: l'ironia pungente di Osho

Una scena surreale quella a cui ieri hanno dovuto assistere bambini e genitori nei pressi di una scuola di Roma. A Monte Mario, in vista della Tenuta di Sant’Agata, gli increduli presenti si sono visti sfilare davanti un branco di una decina di cinghiali, che sono andati a spasso per le vie della Capitale senza troppi problemi, incuranti del traffico della mattina e del caos tra macchine e autobus. A scherzare sull’accaduto è Federico Palmaroli, in arte Osho, che ironizza sull’avvertimento da dare con avvistamenti simili: “Me raccommano, nun accettate pappardelle dagli sconosciuti”.

