Roma è diventata anche il cimitero dei cinghiali: le immagini choc della carcassa

Un cucciolo di cinghiale morto è stato trovato questa mattina per strada, in via Igea, nel quartiere Trionfale di Roma. A dare l’allarme sono stati i cittadini, increduli, alla vista del corpo senza vita dell’animale. A occuparsi della rimozione sono stati, con una gru, gli addetti dell' "Ufficio di macellazione, pulizie, movimentazione materiale e anagrafe animale" di Roma Capitale. A quanto si è appreso, il cinghiale è stato poi portato al Centro Carni di Roma dove i veterinari faranno esami anche tossicologici per capire la causa della morte. A denunciare l’accaduta è stata la consigliera regionale della Lega Laura Corrotti che con una foto postata sui social commenta così: “Fuori discussione l’emergenza cinghiali che mette a rischio tutti, con situazioni di degrado che non dovrebbero essere espressione di una Capitale: ciò che è accaduto in via Igea, nel Municipio XIV, lascia senza parole anche gli stessi residenti ormai abituati alle incursioni dei cinghiali". "Ma vi sembra una cosa normale?” conclude la Corrotti.

