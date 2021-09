Bufera su Barbara Palombelli, cosa ha detto sul femminicidio a Forum. Rivolta sui social per le "donne esasperanti"

17 settembre 2021 a

È bufera social per le parole di Barbara Palombelli sul femminicidio e la violenza delle donne. Un intervento, quelle della conduttrice di Forum nella puntata andata in onda su Rete 4 il 16 settembre, che ha provocato numerose reazioni negative, coime quella di Selvaggia Lucarelli: "Era perfino meglio il monologo di Sanremo".

Uccisa a 21 anni nel vicentino, a 5 giorni dall'omicidio di Rita Amenze

Ma cosa ha detto la giornalista? "Parliamo della rabbia tra marito e moglie", ha detto in riferimento al tema della puntata. "Come sapete negli ultimi sette giorni ci sono stati sette delitti, sette donne uccise presumibilmente da sette uomini". Dopo il preambolo la frase che ha fatto infuriare molti utenti dei social, basti pensare che l'hashtag #Palombelli venerdì 17 settembre è in testa alle tendenze di Twitter.

"A volte è lecito anche domandarsi: però questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte?", è il quesito della Palombelli nel monologo inizale. "È una domanda, dobbiamo porcela per forza" a maggior ragione a Forum perché "siamo in un tribunale e dobbiamo esaminare tutte le ipotesi" dice la conduttrice.

SI trattava del preambolo alla "causa" del giorno, in cui la signora Rosa chiedeva la separazione dal marito Mario lamentando maltrattamenti e violenze, per i quali il coniuge è stato assolto penalmente.

Ma l'intervento nonostante le intenzioni della giornalista è stato visto da molti come una impossibile difesa degli autori di femminicidio, messa in atto per di più da una donna. "Cara Palombelli, i tuoi interventi mi esasperano... quindi sarei legittimato a farti fuori??? Che vergogna... La verità è che un omicidio non si giustifica. MAI", scriva una utente. "Nel 2021, in Italia, è stata uccisa una donna in media ogni 3.4 giorni, perlopiù da compagni e mariti. Eppure c'è ancora chi pensa a fare victim blaming, giustificando, di fatto, l'assassinio di 83 donne. La cosa più sconcertante è che a farlo sia proprio una donna", si legge tra i numerosissimi commenti spuntati su Twitter.

