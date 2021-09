Uccisa a 21 anni nel vicentino, a 5 giorni dall'omicidio di Rita Amenze

15 settembre 2021 a

Sarebbe stato un amico ad uccidere oggi (prima di mezzogiorno) una 21enne, madre di una bambina di 2 anni, nella sua casa in una frazione di Montecchio Maggiore, nel vicentino. L’uomo, dopo aver esploso alcuni colpi di pistola che hanno centrato la ragazza, è fuggito alla guida della sua automobile. A scoprire il delitto il marito della giovane, rientrato nel primo pomeriggio a casa. Subito è stato dato l’allarme e le forze dell’ordine stanno ricercando il killer.

L’omicidio di oggi avviene a soli cinque giorni di distanza dall’uccisione di Rita Amenze, 35 anni, da parte del marito Perangelo Pellizzari, attualmente detenuto nel carcere di Vicenza. L’uomo, 61 anni, non aveva accettato la decisione della moglie di lasciarlo, e così l’aveva attesa di prima mattina davanti all’ingresso della fabbrica dove lei stava per iniziare il suo turno. Dopo averla affrontata faccia a faccia, le aveva esploso contro quattro colpi di pistola, uccidendola. Quindi era fuggito con la sua auto, facendo perdere le sue tracce, fino al giorno dopo, quando era stato ritrovato dai carabinieri nascosto in una casa, nei pressi della sua abitazione nelle campagne di Villaga di Noventa Vicentina.

