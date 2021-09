Barbara Palombelli si scusa dopo le frasi choc sul femminicidio: fatto terribile, ma mi sento ferita

17 settembre 2021 a

a

a

Barbara Palombelli prova ad uscire dalle sabbie mobili. La conduttrice di Stasera Italia, programma di Rete4, ha aperto la trasmissione serale cercando di chiarire la polemica di giornata sul femminicidio, un argomento che ha riempito siti e social per tutte le ultime ore. La Palombelli, durante la puntata de Lo Sportello di Forum di ieri, ha usato queste parole per commentare i femminicidi, un tema molto scottante dopo che negli ultimi giorni sette donne sono state uccise: “Questi uomini erano completamente fuori di testa, obnubilati oppure c'è stato un comportamento esasperante, aggressivo anche dall'altra parte? Una domanda che dobbiamo farci per forza”.

Bufera sulla Palombelli, cosa ha detto sul femminicidio a Forum. Scatta la rivolta

Dopo i numerosi attacchi la giornalista ha chiesto scusa e si è detta ferita per gli attacchi: “Oggi è successa una cosa terribile, è stata estrapolata una frase da una causa di Forum di ieri pomeriggio ed è stata utilizzata per una valanga di attacchi, qualcosa che mi ha attraversato da tutte le parti. Sono stata accusata di essere complice dei femminicidi, di assolvere gli uomini che usano violenza sulle donne. Questo tradisce tutta la mia vita, l’ho dedicata tutta a contrastare la violenza su donne e bambini, ho portato a casa mia tre bambini vittime di violenza, sono diventati miei figli. Nel lavoro ho sempre difeso le donne. È quanto di più falso che possa esistere. Non esiste nessuna rabbia che possa giustificare il femminicidio o la violenza sulle donne, è chiarissimo a me e lo deve essere anche per voi. Chiedo scusa se non era chiaro, chiedo scusa all’azienda e - conclude la Palombelli - a coloro che hanno pensato che io fossi quella persona lì. Non lo sono, sono sempre io”-

La nostra #BarbaraPalombelli prima di iniziare la puntata ci tiene a sottolineare una cosa importante riguardo alla polemica scoppiata oggi#StaseraItalia pic.twitter.com/VDCK7oT4ND — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 17, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.