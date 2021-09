14 settembre 2021 a

Una cinquantenne bolognese se la spassava in un’isola da sogno ai Caraibi. Tornata in Italia al volo solo per chiedere reddito di cittadinanza. Preso e via ai Caraibi. Ora finalmente i carabinieri l’hanno pizzicata

