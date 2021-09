Roman Pastore, colpi proibiti tra Selvaggia Lucarelli e Carlo Calenda per il "ragazzo col Rolex"

05 settembre 2021 a

"Vado a mettere i pop corn nel microonde", commenta un utente. Perché sulla polemica nata intorno a Roman Pastore, il candidato 21enne alle Municipali di Roma attaccato per una foto in cui indossava un costosissimo orologio di lusso che ha fatto impazzire la sinistra negli ultimi giorni, l'attenzione si sposta su un duello social che promette scintille.

È quello tra chi il "ragazzo col Rolex" l'ha candidato, Carlo Calenda. E chi, tra tanti, sul giovane renziano ha voluto vederci chiaro come Selvaggia Lucarelli.

A scatenare la reazione della giornalista e star dei social è la risposta del leader di Azione a una domanda, piuttosto polemica, di una utente di Twitter. "Calenda perché non ci parla di qualche ragazzo che ha incontrato nelle periferie, sennó che ci è andato a fare? Sta diventando noiosa 'sta storia dei poveri col rolex", scrive al candidato sindaco di Roma. Che nella risposta parla a nuora perché suocera intenda, come si suol dire: "Perché non parlo 'di qualche ragazzo' perché l’ho incontrato nelle periferie. Perché non parlo delle periferie come fossero uno Zoo. E per rispondere alla tua domanda finché persone note come Barca, Raimo, Lucarelli continueranno a manganellare Roman, io lo difenderò".

"Calenda che utilizza il termine 'manganellare' per definire il lavoro altrui, per giunta esercitato con estrema cura nell’argomentare. Sempre più misero", scrive stizzita la giornalista in un post di twitter scatenando una pioggia di commenti.

Insomma, la polemica su Roman Pastore e il suo Rolex (che per la cronaca era un Audemars Piguet) non è finita affatto. Nei giorni scorsi la Lucarelli aveva dedicato diversi post alla polemica e agli attacchi ricevuti dal giovane candidato. Il quale in passato aveva criticato pesantemente il Fatto quotidiano, quando il direttore Marco Travaglio aveva dato a Mario Draghi del "figlio di papà" "che non capisce un ca**o". "C"he poi, sempre a proposito di Pastore, a voler tralasciare la faccenda dell’orologio per concentrarsi sulla sostanza, nel leggere i suoi post si resta sconcertati" ha scritto la Lucarelli rilanciando un vecchio post del giovane renziano ed evidenziando gli strafalcioni in esso contenuti.

