Alberto e Charlene in Sudafrica, cosa mostrano le foto a sorpresa

Giada Oricchio 25 agosto 2021 a

a

a

Alberto e Charlène archiviano i (presunti) dissapori? La Wittstock è scatenata e fa sapere al mondo che non c'è alcuna fuga dalla gabbia dorata di Monte Carlo o divorzio in vista pubblicando sul suo account Instagram un paio di foto in cui è teneramente abbracciata al marito. Per di più senza figli: soli come due innamorati.

Dopo quasi 3 mesi di separazione forzata a causa di una terza operazione, dovuta a una grave infezione che impedisce a Sua Altezza Serenissima di viaggiare, Alberto II ha mantenuto la promessa e l'ha raggiunta in Sudafrica dove la moglie si era recata a inizio anno per una campagna ambientalista a tutela dei rinoceronti in via di estinzione. Charlène aveva postato su Instagram un portfolio di immagini con l'augusto consorte e i due gemelli Jacques e Gabriella. Non c'era traccia di affettuosità con Alberto, ma solo "la grande emozione di ritrovare la mia famiglia". Una reunion felice che, data l'apparente freddezza dei coniugi, non fugava i dubbi e le indiscrezioni sulla ipotetica separazione, ma li alimentava.

E invece, poche ore dopo, ecco la sorpresa con le foto che tutti aspettavano: un abbraccio dolcissimo tra le due teste coronate, sorrisi distesi e sguardi carichi di amore. Non solo, Alberto II indossa la maglietta "Rino horn is not cool" rivelando di sposare in pieno la causa di Charlène. Dunque, il sovrano vede e rilancia come se fosse nel suo celebre casinò con un doppio matrimonio, quello vero e quello a sostegno delle idee della moglie. Le principesche nubi sembrano essere state spazzate via, forse la distanza è servita a ritrovare l'armonia e la passione di un tempo.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.