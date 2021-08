Charlene di Monaco, il messaggio nascosto nelle foto in Sudafrica. L'ultimo tentativo per evitare la crisi?

28 agosto 2021 a

a

a

Pose di circostanza, volti tirati, tensione palpabile. L'operazione mediatica per far rientrare le voci di una crisi irreparabile del matrimonio tra Charlene di Monaco e il principe Alberto II pare non abbia raggiunto il risultato sperato. Le foto diffuse sui social dalla coppia nella breve visita del principe in Sudafrica dove la Wittstock si trova da mesi ufficialmente per motivi di salute, hanno dato a molti l'impressione contraria, ovvero che il divorzio potrebbe essere davvero alle porte.

Terza operazione in 3 mesi, fiato sospeso per Charlene di Monaco

Ma in quegli scatti spiccano anche altri dettagli, messaggi "nascosti" che potrebbero pesare sul fragile equilibrio familiare. Charlene di Monaco non vede i figli, i gemelli Jacques e Gabriella di quasi 7 anni, da marzo a eccezione delle visite di Alberto in Sudafrica. Ma proprio nell'ultimo viaggio dei tre l'ex nuotatrice ha ricevuto una sorpresa inaspettata da Gabriella.

Sull'orlo del divorzio, spunta la verità su Alberto e Charlène

La bambina si è mostrata con un sorprendente look dal sapore punk, un taglio di capelli chiamato V bang o triangle bang. che pare ispirarsi alle ultime acconciature sfoggiate della mamma. Molti osservatori della casa di Monte Carlo avevano collegato gli ultimi tagli di capelli di Charlene dall'allure rock a gesti di ribellione simbolica nei confronti dell'etichetta e delle ipocrisie della vita di corte, e di conseguenza sono stati letti come sintomi di insofferenza nei confronti del marito. Il taglio anticonformista della bambina potrebbe essere così un omaggio della piccola alla mamma, oppure - in un ambiente in cui la comunicazione è fondamentale per la creazione della "favola" - potrebbe trattarsi anche di un segnale distensivo nei confronti di Charlene da parte di Alberto.

Come sta Charlene? Dietro la malattia il piano per l'addio al principe Alberto

Difficile capire se la Wittstock abbia gradito. Il suo volto nelle foto social appare profondamente segnato dal dolore delle operazioni chirurgiche che la tengono nel Paese natale da mesi. La visita lampo è durata pochi giorni, Alberto e i bambini sono ripartiti il 26 agosto, la principessa dovrebbe tornare a ottobre, secondo quanto annunciato nelle scorse settimane. Ma i problemi a naso, orecchie e gola sembrano solo la punta dell'iceberg di una crisi ben più profonda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.