Stasera Italia, Pierpaolo Sileri a valanga sui no-vax: pochissimi idioti, non hanno le capacità per capire

02 settembre 2021 a

a

a

“Pochissimi idioti”. Pierpaolo Sileri, sottosegretario di Stato al Ministero della salute nel governo di Mario Draghi, è un fiume in piena nei confronti dei no-vax durante un’intervista nella puntata del 2 settembre di Stasera Italia, programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4. “Io sono sotto protezione, così come Matteo Bassetti. Si tratta - sbotta il medico e politico - di pochissimi idioti, diciamoci la verità, i no-vax puri sono pochissime persone, che non vogliono capire e forse non hanno nemmeno la capacità di capire. Distinguiamo fra i no-vax e i dubbiosi. Si tratta di pochi idioti. Fanno fra la pena e la tenerezza. Mi fanno pensare a Napalm 51, il personaggio di Crozza, che sta dietro una tastiera e fa finta di essere un leone e poi se si guarda allo specchio non è neanche un gattino. Sono quattro gatti rumorosi, secondo me gli stiamo dando anche troppo peso. Dare tutta questa importanza agli idioti fa sì che quella parte di popolazione molto intelligente e molto preoccupata viene catalogata come no-vax, invece di parlare con loro. Dobbiamo fare una distinzione. I no-vax mettono paura, ci sta che i ristoratori ne abbiano. Convinciamo le persone a vaccinarsi e lasciamo queste persone ai margini. Continueremo a leggere che quel determinato no-vax si è pentito di non essersi vaccinato quando è stato poi intubato. È inutile - dice Sileri quasi sbeffeggiando i contrari al vaccino - anche parlarci, ma non sono molti, sono pochi e lo abbiamo visto nelle piazze”.

I ristoratori finiscono nel mirino dei no pass, si può fare di più per proteggerli?



Risponde il Sottosegretario alla Salute @piersileri a #StaseraItalia pic.twitter.com/BjDofEACw6 — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 2, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.