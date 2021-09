Stasera Italia, “Mario Draghi pessimo esempio”. La Maglie è scatenata: campagna terroristica sul vaccino

02 settembre 2021 a

Nella puntata del 2 settembre di Stasera Italia, talk show serale di Rete4 condotto da Veronica Gentili, si discute della conferenza stampa di Mario Draghi e delle sue parole sul vaccino obbligatorio. A sparare a zero sul presidente del Consiglio è Maria Giovanna Maglie, ospite della trasmissione di Mediaset, che sposa la linea di Giorgia Meloni: “Sono molto desolata nel sentire conferenze stampa come quella del Premier di oggi, non c’è spazio per idee diverse e diversità da quelle precedenti. La campagna contro la pandemia l’Italia l’ha sbagliata con Speranza e Conte e continua a sbagliarla con quelli che ci sono ora, nonostante un’accelerazione sulle vaccinazioni. Sulla sanità per me non va proprio bene, si è continuata a fare una campagna sull’obbligo vaccinale per gli insegnanti, ma gli insegnanti sono vaccinati al 90%. Se togli quelli che non lo fanno per ragioni di salute o perché sono guariti da poco dal Covid, ecco che sei quasi al 100%, che ragione c’era di fare questa campagna terroristica? Nessuna. Così per altre categorie”.

Resa dei conti Lega-Draghi sul vaccino: restiamo contro l'obbligo. Che succede al Governo?

La Maglie, che ringrazia la conduttrice Gentili per non averla mai interrotta nel suo discorso che rischia di essere tacciato come vicino a quello dei no-vax, è furiosa con Draghi e non vede il senso delle mosse annunciate in giornata: “L’Italia è il primo al mondo per quantità di dosi di vaccino e si sente parlare di obbligo vaccinale. Questa campagna terroristica che tace completamente sulle terapie domiciliari e sulla necessità della terza dose… Dalla FDA si sono dimessi la responsabile dell’approvazione dei vaccini e il suo vice, il tutto nel silenzio della stampa mondiale. Loro non sono d’accordo con la terza dose e non sono d’accordo sull’approvazione così rapida da emergenza a ordinaria. Io vengo accusata di essere una no-vax, ma sono stanca di questo. Me lo dicono solo perché appartengo alla categoria di italiani che si pone dubbi, che chiede rispetto e che esige che la libertà di questa nazione sia mantenuta. Oggi - chiosa la Maglie - Draghi ha dato un pessimo esempio”.

Draghi non esclude l'estensione del green pass e l'obbligo vaccinale, ne parliamo con @mgmaglie: "Sembra non esserci spazio per idee diverse" #StaseraItalia pic.twitter.com/ARuVuQ0Asz — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 2, 2021

