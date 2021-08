"Vaccino contaminato", due morti dopo la dose. Lotti ritirati in Giappone e Moderna crolla a Wall Street

30 agosto 2021 a

a

a

Duro colpo in Borsa per uno dei produttori del vaccino anti-Covid. Alla base un maxi-lotto ritirato dalla campagna vaccinale e due casi di morti sospette dopo la somministrazione della dose.

Giornalista pestata e gazebo distrutto: furia no vax e no green pass, fuori controllo

La riapertura delle contrattazioni a Wall Street è stata caratterizzata da forti vendite sul titolo Moderna arrivato a cedere oltre il 4% in avvio di giornata. A pesare è il milione e passa di dosi di vaccino contro il Covid-19 ritirate dalla circolazione in Giappone per problemi di "contaminazione". Uno stop per 1,63 milioni di dosi era avvenuto la scorsa settimana dopo il ritrovamento di sostanze estranee in alcuni lotti, con una contaminazione ora legata a due casi di morte. La società farmaceutica spagnola Rovi, che cura l’imballaggio dei vaccini Moderna per mercati al di fuori dagli Stati Uniti, ha affermato che la contaminazione potrebbe essere dovuta a un problema su una linea di produzione.

Nei giorni scorsi Il quotidiano nipponico Nikkei aveva riportato che circa 1,6 milioni di dosi del vaccino Moderna erano state ritirate in Giappone perché contenevamo "sostanze estranee". Il giornale aveva riportato le affermazioni del Ministero della salute, del lavoro e del welfare e le segnalazioni di diversi centri di vaccinazione nel Paese del Sol Levante. Il ministero ha detto anche che cercherà di ridurre al minimo l’impatto del ritiro sul programma di vaccinazione del Paese.

Il ritiro era stato comunicato dal produttore di farmaci Takeda affermando di aver "ricevuto segnalazioni da diversi centri di vaccinazione secondo cui sono state trovate sostanze estranee all'interno di fiale non aperte di lotti specifici". Il produttore ha dichiarato di aver informato Moderna e di aver "richiesto un'indagine urgente".

La partita sotto indagine è stata prodotta in Spagna e in Giappone è stato deciso deciso di sospendere l'uso del vaccino riferito al lotto in questione dal 26 agosto.

Sotto la lente dell'inchiesta la morte di due uomini di circa trent'anni. I decessi sarebbero avvenuto pochi giorni dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino Moderna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.