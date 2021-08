L'Aria Che Tira, "basta balle sul green pass". Daniela santanché sbotta con il virologo e Pregliasco chiede scusa

Giada Oricchio 30 agosto 2021 a

A “L’Aria che Tira”, Daniela Santanché, esponente di Fratelli d’Italia, invoca la verità dal governo e bacchetta il premier Mario Draghi: “Sul green pass ha detto balle” mettendo alle strette il virologo Fabrizio Pregliasco e il conduttore Francesco Magnani. green pass, vaccino obbligatorio, restrizione per chi rifiuta il vaccino contro il Covid-19 sono i temi della diretta del talk di approfondimento politico di LA7, lunedì 30 agosto, soprattutto alla luce di una breaking news: l’Organizzazione Mondiale della Sanità giudica "affidabile" una proiezione secondo cui da oggi al primo dicembre in Europa potrebbero contarsi altri 236mila morti a causa della pandemia.

"Via le cure gratuite ai No Vax", linea dura per chi non si vaccina

Il professor Pregliasco prova a fare opera di persuasione sui telespettatori: “Il vaccino viene bucato poco dalla variante Delta, ma soprattutto serve a evitare la malattia grave. Vanno comunicati i dati positivi, basta con questa insistenza sugli aspetti negativi”, ma la Santanché replica dura: “Io non sono una no vax, ho fatto entrambe le dosi di vaccino però dico che sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Sentir dire ancora che i contagi esplodono per gli spostamenti del turismo, è ingiusto. L’anno scorso i contagi esplosero con la ripresa delle attività, della scuola e con l’utilizzo dei mezzi pubblici. Io non sono abituata a raccontare balle e mi piace studiare e quindi voglio dire anche al sottosegretario alla Salute che il premier Mario Draghi nella conferenza stampa del 22 luglio ha detto: green pass è garanzia di tranquillità, permette attività tra persone che non sono contagiose. Bisogna smetterla di fare una narrazione diversa da quella reale, finiamola di raccontare balle”.

La gaffe di Burioni che sta uccidendo il ristorante in Sicilia: superficialità estrema sul no green pass

Il virologo, seppur imbarazzato, l’ha rintuzzata: “Sì, ha sbagliato e lo aveva detto. E’ stata solo un’imprecisione, ma chi è vaccinato è più sicuro contro il Covid”, “Non mi interessa, i cittadini non sono dei sudditi o dei cretini, ma delle persone che hanno il diritto di sapere la verità, non è meglio raccontare le cose per come stanno? Cioè che con il vaccino non si va al cimitero o in Terapia Intensiva, ma di sicuro non si è liberi di fare qualsiasi cosa” ha incalzato l’imprenditrice milanese. Il conduttore Francesco Magnani ha difeso il Presidente del Consiglio: “Possiamo continuare a stare qui a crocifiggere Mario Draghi…” e la deputata di FDI: “Non è crocifiggere Mario Draghi!!! E’ dire: siate trasparenti e dite la verità, non fate opera di costrizione, ma di convinzione”.

