L'incubo di Amedeo Goria e la fidanzata. "Rapinati da finti poliziotti", notte choc in Costa Azzurra

Grande paura per Amedeo Goria. In Costa Azzurra subisce una rapina mentre si trovava in auto, in piena notte, con la sua fidanzata Vera. E' lui stesso a raccontare in esclusiva la notizia alla trasmissione “Trends&Celebrities” di Rtl 102.5 News.

“Lei dormiva in auto e anch’io avevo molto sonno. Così, ci siamo fermati sciaguratamente lì e non in un autogrill. A un certo punto, al finestrino di Vera ha bussato una persona che diceva ‘Police’. Io mi sono svegliato e per un attimo ho pensato di suonare il clacson e inserire la prima, sperando di destare gli altri camionisti, ma non sapevo se si trattasse veramente di poliziotti”. Goria, che potrebbe essere uno dei concorrenti del Grande Fratello vip, riavvolge il nastro di quella drammatica notte. I malviventi hanno sgonfiato una ruota dell’automobile e, finendosi poliziotti, hanno chiesto i documenti alla giovane fidanzata di Goria.

“Li aveva in borsa e, non appena l’ha afferrata, una mano furtiva gliel’ha strappata via. Conteneva documenti, soldi e smartphone. Oltre al danno e agli oggetti sottratti, ci si sente violati. Anche solo il pensiero di dover recuperare tutti quei documenti ci ha rovinato la vacanza. Siamo tornati dopo 6 giorni”, racconta l'ex cronista della Rai.

Poi commenta il presunto attrito tra Galeazzi e Paola Ferrari (volto dello sport della Rai). "C’è il mio nome che circola tra quelli papabili ed effettivamente ho avuto qualche colloquio – ha spiegato l’ex volto Rai –. Devo ancora sostenere alcune visite mediche, vedremo se mi vogliono. Devono ancora scremare i nomi in lizza, di ufficiale non c’è assolutamente nulla”, dice nel corso dell'intervista.

La vita professionale di Amedeo Goria è piena di aneddoti. Dai viaggi in aereo con le più grandi star del calcio. "Ero amico di Michel Platini. Un giorno, ci portò a Saint-Cyprien, dove aveva una scuola di calcio. Ci andammo con un aereo privato noleggiato all’aeroporto torinese di Caselle in giornata. Avessi avuto un telefonino, avrei potuto registrare un programma da vendere alla tv…”, conclude su RTL102.5 News.

