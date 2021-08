È evidente che la terza dose di vaccino vada fatta: Walter Ricciardi torna alla carica a L'Aria che tira

25 agosto 2021 a

Le sue parole nel primo anno di pandemia hanno diviso in due l’opinione pubblica e ora Walter Ricciardi dà un altro giudizio netto sulla gestione futura del Covid. Nella puntata del 25 agosto di L’Aria che tira estate, talk show di La7 condotto da Francesco Magnani, il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica si dice inizialmente favorevole all’idea di prolungare la validità del green pass fino ad un anno dalla seconda dose: “I dati stanno dimostrando che in una persona ‘normale’ la protezione contro il Covid dura, quindi è giusto prendere in considerazione quest’estensione, ovviamente avendo la certezza che le persone rimangano protette”.

“Quest’idea non va in conflitto con il ragionamento sull’effettuare una terza dose di vaccino prima di un anno dall’avvio del ciclo vaccinale?” la domanda di Magnani al professore, che risponde prontamente: “No, sono cose che vanno prese contemporaneamente. Le informazioni sulla terza dose dicono che sta diventando abbastanza evidente che vada fatta, soprattutto alle persone che per esempio sono anziane e che hanno una protezione anticorpale che dura meno. Dobbiamo acquisire informazioni nel tempo per - conclude Ricciardi - poi prendere decisioni e farlo tempestivamente, non le vedo in contrasto, ma in sinergia”.

