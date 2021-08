Covid, Anthony Fauci gela tutti: almeno altri 7 mesi prima di vincere la pandemia. Ma c'è un enorme incognita

25 agosto 2021 a

Almeno altri 7 mesi prima di vedere la luce in fondo al tunnel. Sempre se andrà tutto per il verso giusto. L’orizzonte temporale per il prossimo autunno-inverno e la diffusione del Covid è ancora molto caldo e ad ammetterlo è Anthony Fauci, virologo e consigliere principale nella gestione della pandemia del presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden. “Se buona parte dei circa 90 milioni di americani che non si sono vaccinati lo farà entro il prossimo inverno, per la primavera avremo un buon controllo”, le sue parole nell’intervista alla Cnn, in cui fa capire quanto sia importante che tutti ricevano la propria dose di vaccino. Fauci ha inoltre corretto una precedente affermazione rilasciata in un’altra intervista, in cui aveva previsto che la situazione sarebbe tornata sotto controllo solo “nell’autunno del 2022”, “Chiedo scusa, quell’affermazione era erronea, volevo dire primavera e ho detto autunno per sbaglio”. Fauci ha poi invitato tutti coloro che sono risultati positivi al Covid in passato a vaccinarsi, in modo da “avere una protezione enorme contro il virus”.

Dr. Fauci says that if the majority of Americans get vaccinated, covid-19 will be under control by the "spring of 2022" pic.twitter.com/Kic7noOFm9 — Daily Caller (@DailyCaller) August 24, 2021

