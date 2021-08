Crolla palazzina, dispersi a Torino

24 agosto 2021 a

a

a

Una donna è stata estratta viva da sotto le macerie del crollo avvenuto a Torino. La voce della donna è stata immediatamente colta dai soccorritori. Risulta invece ancora disperso il terzo occupante dell’alloggio distrutto al secondo piano del cascinale di via Bramafame 42. Si tratterebbe di un bimbo di 4 anni. A denunciarne la presenza l’uomo subito estratto dalle macerie che è stato poi ricoverato. Potrebbe anche esserci una quarta persona che si trovava nell’edificio al momento dello scoppio.

#Torino #24agosto 8:55, crollo parziale di una palazzina di due piani in strada del Bramafame: una persona estratta dai #vigilidelfuoco, squadre al lavoro per la ricerca di altri possibili dispersi [#24agosto 9:30] pic.twitter.com/GqLs3KczBO — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 24, 2021

Secondo le prime informazioni, a provocare il crollo della palazzina di due piani sarebbe stata un’esplosione. Sul posto c’è anche il nucleo Nbcr che sta eseguendo le verifiche su possibili fughe di gas. «Con riferimento al crollo della palazzina avvenuto a Torino, in via Bramafame 42», Italgas fa sapere che «l’immobile non era servito dalla rete di distribuzione cittadina del metano. Si esclude, dunque, che l’eventuale dispersione possa essersi originata da impianti del gas gestiti da Italgas», sottolinea l’azienda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.