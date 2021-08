Agorà, “non devono fare i medici”. Matteo Bassetti furioso con i no-vax negli ospedali: inaccettabile

23 agosto 2021 a

Pugno duro per i medici e gli operatori sanitari contrari al vaccino. Ad indicare la strada alle istituzioni è Matteo Bassetti, infettivologo di Genova ospite di Agorà Estate, programma che va in onda su Rai3 per la conduzione di Roberto Vicaretti. “Non credo - l’esordio di Bassetti sui medici non vaccinati presenti anche nel suo ospedale - che sia una sorpresa, purtroppo i no-vax ci sono in tutti gli ospedali italiani, anche tra il personale sanitario. Dispiace che siamo alla ripresa delle attività e una legge che è stata fatta a marzo ancora oggi, per problemi burocratici, non sia stata ancora completamente applicata. È importante che le leggi vengano applicate, non stare a discutere se farle o meno. Se poi le legge non vengono applicate perché uno ricorre al sindacato, al giudice, all’avvocato il risultato finale poi non è positivo. L’obbligo vaccinale agli operatori sanitari, che per me andrebbe esteso anche ad altre categorie, prima di tutto tutela il paziente, anche prima del lavoratore. È inaccettabile - l’affondo dell’infettivologo del San Martino - per un ospedale che un operatore sanitario non sia vaccinato e rischi di contagiare un paziente, non tanto nei reparti Covid, ma in tutti gli altri. L’ospedale deve essere sicuro al 100%”.

“Un medico che non si vaccina o che parla contro i vaccini non deve fare il medico - la netta posizione del professore ligure -. Deve cambiare mestiere. Siamo in una pandemia che dura da un anno e mezzo e non aver capito quello che succede negli ospedali vuol dire non aver capito che mestiere stiamo facendo. Che cambino mestiere. Un medico che decide di non vaccinarsi e non di non far vaccinare i propri pazienti deve avere il coraggio di fare un passo indietro. Un medico che fa proselitismo contro i vaccini andrebbe sospeso dalla professione, sarebbe il minimo da parte dell’Ordine dei Medici. Vadano - conclude Bassetti nel collegamento per la puntata del 23 agosto di Agorà - a fare altri mestieri”.

