Dazn down? Osho ha la soluzione per risolvere il problema delle partite

23 agosto 2021 a

Come convincere gli scettici della terza dose a farsi fare l’iniezione? Risolvendo il problema di Dazn e della visione delle partite del campionato di calcio. Federico Palmaroli, in arte Osho, scherza sulle numerose lamentele degli appassionati di pallone nei confronti del servizio che manda in onda la Serie A, che nel primo weekend di campionato ha avuto numerosi problemi, con le lamentele che hanno invaso i social di tutta Italia. "Co la terza dose se vede pure Dazn” la soluzione del generale Figliuolo secondo Osho: un vaccino in più e non si avranno più problemi con i blocchi delle partite.

