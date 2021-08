Dazn down, abbonati infuriati per le partite di calcio

22 agosto 2021 a

a

a

Il campionato di serie A ha debuttato ieri su Dazn e non sono mancati i problemi nelle connessioni degli abbonati. App che non si aprivano e frequenti rallentamenti sono stati i problemi più segnalati dagli utenti sui social.

Tim dedica uno spot al calcio, la più grande passione degli italiani

Come Lorenzo Nicolini che scrive: "Chiaramente il gol non l’ho visto. Che roba ridicola". O come Alessandro Russo che si chiede: "Ma io posso mai guardare una partita con 5 minuti di ritardo condita di lag ogni 20 secondi?". Infine Simone che fa ironia sul fatto che il Dazndown sia entrato in tendenza sui social: "Ottimo debutto! Il miglior calcio in streaming di sempre"...

«Prima giornata di Serie A e primi problemi tecnici per Dazn». Lo riporta il Codacons in una nota sottolineando che si sono registrati «disservizi tali da rendere difficile la fruizione della partita». Il Codacons chiede - si legge in una nota - «di indennizzare tutti gli utenti coinvolti nel disservizio di ieri, attraverso rimborsi automatici pari al costo della singola partita, pena inevitabili azioni risarcitorie a tutela dei consumatori e dei tifosi». «Ieri, infatti, si è ripresentato un disservizio già verificatosi lo scorso anno. Problemi di segnale, oltre che di qualità video, per Dazn: immagini bloccate, poi ripartite, poi scomparse del tutto, poi tornate, poi interrotte di nuovo, e via dicendo. "Pochi minuti", risponde l’azienda, ma non per tutti è così (e anche se fosse, il problema resterebbe). L’incubo di tutti gli appassionati, ma soprattutto una beffa per gli utenti - che hanno pagato, e quest’anno più degli scorsi anni, un servizio spesso inefficiente», ha aggiunto il Codacons.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.