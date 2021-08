Il piano militare del Veneto sul Covid: controlli a tappeto su condominio e quartiere di un positivo. Poi il vaccino a tutti

01 agosto 2021 a

a

a

Il Veneto aumenta i controlli per cercare di fermare la diffusione della variante Delta del Covid, ormai diventata ampiamente la mutazione più dominante nel nostro paese. Nel caso in cui una persona dovesse risultare positiva sarà possibile per la Sanità attuare un piano stringente di contact tracing che potrà coinvolgere lo stesso condominio della persona infetta, il quartiere o anche il distretto di residenza.

Dire no al green pass significa dire sì al lockdown: nessuna violazione della Costituzione

Il controllo a tappeto servirà ad individuare i soggetti che ancora non hanno ricevuto il vaccino, proponendo loro, nel rispetto della privacy, di sottoporsi all’immunizzazione contro il virus.Questa strategia è prevista nel nuovo piano anti Covid della Regione guidata da Luca Zaia della Lega. Non mancheranno di certo le polemiche dei no-vax per gli eccessivi controlli a cui si verrà sottoposti.

Gli hacker sono i nuovi no-vax: in tilt il portale del vaccino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.