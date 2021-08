Schizza il termometro, Lucifero fa il colpo di coda dell'estate

Francesca Mariani 21 agosto 2021 a

Con l’imminente fine settimana l’anticiclone africano Lucifero tornerà a surriscaldare gran parte delle regioni italiane. Oggi e domani saranno due giornate in prevalenza soleggiate e molto calde. Le temperature saliranno fino a superare i 34-35 gradi. La regione più calda risulterà la Sardegna dove nelle zone interne meridionali si potranno toccare addirittura 37 gradi, 36 invece in Emilia (bolognese, ferrarese), 35 in Veneto (rodigino, veronese), in Lombardia (pavese, mantovano), in Puglia (tarantino), in Sicilia (Agrigento e Siracusa), Basilicata (materano ionico) e 34 gradi su Lazio, Toscana, Umbria e Marche (Firenze, Roma, Perugia, Macerata). La presenza dell’anticiclone però avrà vita breve quanto meno al Nord, infatti da lunedì l’arrivo di aria più fresca in quota di origine nordeuropea favorirà la genesi di forti temporali che dal Triveneto si porteranno verso l’Emilia Romagna e la Lombardia per poi scendere nella giornata di martedì anche alle Marche e all’Umbria.

Caldo record in Sicilia, temperature mai così alte in Europa

Questo colpo di coda di Lucifero aspetterà al varco anche i turisti in questo primo weekend di controesodo da bollino rosso. Ma ci sarà anche chi parte, chi ha programmato le vacanze proprio in questo periodo generando un notevole flusso di transiti sulle autostrade di tutta Italia, in particolare in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica. Il traffico riguarderà in particolare i principali itinerari turistici: la A2 «Autostrada del Mediterraneo» che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, rientrata in gestione ad Anas a gennaio 2019 nell’ambito del piano «Rientro Strade», arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 «Appia» assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Infine al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

