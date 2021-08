Caldo record in Sicilia, temperature mai così alte in Europa

11 agosto 2021 a

Non sono mai state così azzeccate come in questi giorni le previsioni meteo che davano il Sud d’Italia nella morsa dell’anticiclone africano Lucifero per tutta la settimana. Il termometro in Sicilia ha fatto segnare record difficili da immaginare.

Sono stati registrati ben 48.8 C (dato rete SIAS) nei pressi di Siracusa, dopo i 47 C di martedì a Lentini. «Se il dato verrà validato - fa sapere Manuel Mazzoleni di 3b meteo - dopo le opportune analisi, potrà diventare il valore più alto mai registrato sul continente europeo, battendo il precedente record di 48 C misurato ad Atene il 10 luglio 1977 e i +48.5 C registrati da una stazione meteorologica non ufficiale a Catenanuova (EN) nell’agosto 1999». I numeri registrati nel Siracusano fanno il paio con quanto sta avvenendo in Tunisia dove Kairouan ha toccato i 48,6 gradi Celsius. La colonnina del mercurio ha superato di poco i 48 gradi anche in Iran (nelle località di Bandar-e Mahshahr e Khorramshahr). Anche l’Algeria non scherza con Chlef (47,7 gradi).

Bomba di calore sull'Italia con l'anticiclone africano

Tornando all’Italia, valori oltre i 40 gradi sono stati registrati in diverse regioni. Ad esempio in Sicilia sono stati toccati i 47.4 C a Paternò, 45.4 a Francofonte, 45.2 C ad Aragona, 46 C a Mineo, 46.1 C a Noto mentre in Sardegna i picchi hanno toccato i 43.1 C a Barumini, 43.6 C a Ballao, 42.9 C a Dolianova S.G, 42.5 C a Sestu. Gran caldo anche in Calabria con 41.9 C a Torano Castello, 41.2 C a Sellia, 44.5 C a Bova. Superati i 40 C anche in Campania con 42.2 C a S. Maria a Vico, 41.3 C nei pressi di Benevento, 41.2 C a Pompei, 40.3 C a San Salvatore Telesino e nel Lazio con 40.3 C nei pressi di Frosinone.

