Sesso ad alta quota. La foto degli escursionisti fa il giro del mondo

Il sesso selvaggio e ad alta quota oppure non è sesso. Deve aver pensato questo la coppia di escursionisti che si è fatta “scalare” dalla passione e si è data da fare sul cucuzzolo di una montagna austriaca a 2000 metri di altezza.

A riportare la curiosa notizia (con imprevisto) sono i tabloid The Sun e Daily Mail. I turisti porcellini pensavano di essere al sicuro, lontano da occhi e orecchie indiscrete con la natura incontaminata spettatrice silenziosa e invece no. La montagna è nel Parco Nazionale dei Nock Mountain ed è monitorata da telecamere meteorologiche oltre che da una fotocamera che scatta ogni 20 minuti e pubblica le foto online: prima si sono goduti il panorama, poi il raptus amoroso e infine la discesa. La performance ha fatto il giro del mondo, ma per loro fortuna i volti no: data la lontananza il software non li ha riconosciuti.

