Covid, i contagi continuano a crescere: "Preoccupante". Sicilia condannata alla zona gialla

16 agosto 2021 a

a

a

E' allarme per i dati Covid in Sicilia nella settimana dall'8 al 15 agosto, con tutti gli indici in aumento e il ritorno in zona gialla sempre più probabile: "La settimana appena conclusa ha fatto registrare, come ormai da oltre un mese, un preoccupante incremento della diffusione del Covid-19 in Sicilia: sono aumentati i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati ordinari e in terapia intensiva, e i nuovi ingressi in terapia intensiva". Questa l'analisi del responsabile dell'ufficio statistica del comune di Palermo Girolamo D'Anneo sui dati Covid siciliani diffusi dal dipartimento nazionale di Protezione civile.

Boom di positivi, il bollettino che fa tremare la Sicilia invasa dai turisti

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono stati 6.833, il 34,1 per cento in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 14,7 per cento. I dati dicono poi che è cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 5,1 al 6,3 per cento. "Non si superavano seimila nuovi positivi in una settimana da tre mesi e mezzo - sottolinea Girolamo D'Anneo -, l'ultima volta nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio, con 6.683 nuovi positivi".

"Ferie horror", "Porta rispetto". Selvaggia Lucarelli a Noto litiga con il sindaco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.