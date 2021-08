In Onda, "perché mi ringrazi?" La gaffe di Concita De Gregorio, come tratta David Parenzo

18 agosto 2021 a

Saluti ossequiosi di Concita De Gregorio a “In Onda” e David Parenzo ribatte: “Conduco con te”. Gustoso siparietto, martedì 17 luglio, in coda al talk di approfondimento politico di LA7. Al termine di una interessantissima puntata sul fallimento Usa e della comunità internazionale sull’Afghanistan, la De Gregorio è sussiegosa nel congedarsi: “Io ringrazio veramente con grande, grande sincerità per il divertimento, l’approfondita e accurata…”, David Parenzo era distratto a parlare con gli ospiti e la giornalista: “David stavo ringraziando te…” e il collega ride: “No perché ringrazi me… io sono qui a condurre con te…”. E mentre l’inquadratura sfumava e i titoli smettevano di scorrere, il pensiero di Parenzo va all'ospite, il politologo americano Edward Luttwak che poco prima si era attirato il disappunto dei presenti per aver detto che il ritiro americano da Kabul era un abbandono percepito: “E grazie a Luttwak… il consulente di Biden”.

