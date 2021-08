Scoppia in lacrime in diretta tv, il dramma Covid di Iva Zanicchi

16 agosto 2021 a

Iva Zanicchi scoppia in lacrime. Durante "Morning News" viene ricapitolato la sua esperienza col Covid. La cantante si è ammalata e poi ha visto morire suo fratello dopo l'infezione da coronavirus. Ed è proprio durante il servizio che ripercorreva la vicenda del fratello che la Zanicchi non ha retto. "Quando vedo la storia di mio fratello non ce la faccio - confessa in lacrime - Ma le difficoltà della mia famiglia non sono ancora finite. Adesso mia sorella ha preso il Covid e non è ancora riuscita a guarire. Si è contagiato anche mio nipote ma lui, grazie a Dio, si è già negativizzato".

Iva Zanicchi torna in tv, cosa dice a Maurizio Costanzo

E poi la necessità di vaccinarsi. "Secondo me chi non si vaccina deve stare isolato dagli altri - prosegue la cantante - Vaccinarsi è fondamentale per salvaguardare la salute di tutti". Infine il riferimento al caso Salmo. "Ma come si fa a pretendere che un artista dia le disposizioni anti-Covid - dichiara ancora la Zanicchi - L'unica speranza è convincere i ragazzi a vaccinarsi".

