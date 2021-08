Gli italiani rientrano da Kabul, volo atteso a Fiumicino nel primo pomeriggio

16 agosto 2021 a

a

a

È previsto per il primo pomeriggio l’arrivo a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, del volo KC-767 dell’Aeronautica Militare con a bordo il personale diplomatico italiano che era stanziato a Kabul e circa 20 ex collaboratori afghani assieme alle loro famiglie. Lo ha riferito la giornalista di SkyTg24 che si trova a bordo dell’aereo in occasione di uno scalo tecnico del volo.

I talebani prendono Kabul, nasce l'Emirato islamico. Sparatorie in città, italiani evacuati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.