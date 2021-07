In Onda, il nuovo look di Concita De Gregorio spiazza i telespettatori: in video così

Giada Oricchio 16 luglio 2021 a

Occhiali sì, occhiali no: il nuovo look di Concita De Gregorio spiazza i telespettatori di In Onda. L’ex direttrice de L’Unità ha iniziato la conduzione del talk politico preserale di LA7 con un paio di lenti classiche, già sfoggiate in altre salotti televisivi, ma vuoi per gli spot dello studio posizionate in faccia, vuoi per i primi piani, i suoi occhi restavano sempre in penombra.

Sembra, infatti, che la giornalista non fosse particolarmente contenta dell’immagine televisiva anche perché gli occhiali riflettevano la luce togliendo profondità allo sguardo ceruleo. Così per un paio di puntate li ha tolti e il risultato è stato un grande sì complice anche un atteggiamento più morbido e cordiale verso il co-conduttore David Parenzo. Per leggere da vicino però doveva rimettere i “secondi occhi”: una mossa di “leva e metti, metti e leva” fastidiosa. Dopo averci rimuginato su finalmente ha trovato la soluzione con una montatura strepitosa nuova di zecca. La De Gregorio adesso sfoggia un paio di occhiali particolari e molto originali: lenti a vista smerlate ai lati e sopra. L’effetto è delizioso, simpatico e sbarazzino. Non solo le donano molto, ma le levano l’aria da “maestrina”. Promossa.

