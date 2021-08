In Onda, Concita De Gregorio stuzzica David Parenzo: "Il tuo desiderio...". Lui reagisce così

10 agosto 2021 a

a

a

È la sera del 10 agosto, la notte di San Lorenzo quando cadono le stelle e si esprimono i desideri sotto il cielo estivo. Inizia In Onda, su La7, e Concita De Gregorio coglie l'occasione per stuzzicare il collega, David Parenzo: "Qual è il tuo desiderio nascosto?" domanda la conduttrice mentre Parenzo scoppia a ridere ma, senza pensarci, confessa lusingandola: "Poter condurre con te fino alla fine questa trasmissione". Alla fine ad arrossire è solo la De Gregorio che, invece, puntava a imbarazzare il giornalista. La conduttrice è "costretta" a ringraziarlo mentre Parenzo ammette che una domanda così da lei proprio non se l'aspettava.

