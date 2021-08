Cos'ho vissuto in ospedale col covid, il racconto della no-vax pentita

12 agosto 2021 a

Qualche tempo fa aveva registrato un video direttamente dal letto d'ospedale. Respiratore sul volto, Maria Paola Grisafi aveva raccontato la sua esperienza col Covid e le sofferenze per uscire dalla malattia.

Adesso la signora Grisafi torna in televisione a L'Aria che Tira su La7 per parlare di quello che ha provato durante i giorni della malattia e per convincere gli scettici a non perdere altro tempo.

