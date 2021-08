Coffee break, "niente giustificazioni". Matteo Bassetti avverte i no-vax: non piangete. Quel vaccino defunto...

Giada Oricchio 05 agosto 2021 a

Vaccino sì o vaccino no? La variante Delta del Covid-19 dilaga e porta a un aumento dei contagi che allontanano l'uscita dal tunnel della pandemia. È per questo che il professor Matteo Bassetti, virologo dell'ospedale San Martino di Genova usa toni aspri e severi verso chi non si vaccina nel corso della puntata del 5 agosto di Coffee Break estate, programma di La7: "Ho sempre difeso AstraZeneca, e la letteratura scientifica mi ha dato ragione. Mi pare che gli effetti collaterali siano equiparabili agli altri vaccini. Certo il balletto della politica e del CTS non ha aiutato. Io credo che andasse difeso in maniera diversa, anche perché ricordo che è quello che costa meno e leva ai no vax la possibilità di dire che noi siamo dalla parte delle Big Pharma. Ma ormai nel nostro Paese è un vaccino defunto, io dal principio dico che bisognava evitare di fare come al supermercato: non è il prosciutto di San Daniele o di Parma. Il vaccino che ti suggerisce il medico, te lo fai. Tuttavia, abbiamo scelto una strategia diversa. Oggi non puoi dire di no: ti diamo il vaccino che vuoi, quando vuoi, nel posto che vuoi".

Ed ecco il richiamo all'ordine per i no vax o boh vax, cioè gli irriducibili attendisti: "Non c'è più giustificazione per chi non si vaccina: chi non si vaccina ha deciso di mettere a rischio la propria salute. Liberi di farlo, poi però ad ottobre non vengano a piangere".

