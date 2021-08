Caldo in arrivo con Lucifero: afa record fino a Ferragosto. Le città da bollino rosso

09 agosto 2021 a

Ecco l'anticiclone africano a portare la quarta intensa ondata di calore della stagione nell'Italia centro-meridionale. Se le attuali proiezioni a lunga scadenza venissero confermate, potrebbe risultare la più rilevante dall'inizio dell'estate per durata, estensione geografica e picchi massimi di temperatura previsti. Lo affermano i meteorologi di iconameteo.it, secondo cui sole e clima bollente, infatti, ci accompagneranno almeno fino al weekend di Ferragosto.

La fase più calda è attesa tra giovedì 12 e sabato 14, quando si raggiungerà l'apice di questa rovente fiammata dell'estate 2021. Più pesantemente coinvolte dalla forte ondata africana saranno, ancora una volta, le regioni del Sud e le Isole dove, nei prossimi giorni, si potrebbero raggiungere punte estreme (e forse da record) prossime ai 45 gradi. Anzi, nelle zone interne della Sicilia e sul Tavoliere della Puglia si potrebbe persino superare tale valore.

Anche al Nord, dove si preannuncia una fase di maggiore stabilità atmosferica, il caldo e l'afa sembrano destinati ad intensificarsi a partire da metà settimana, con temperature che dovrebbero diffusamente toccare o superare i 35 gradi nelle aree interne di pianura. Ma le temperature saranno elevate fino a 28/30 C anche a 1500 metri di altezza (la quota che solitamente viene usata dagli esperti per valutare la massa d'aria). Stiamo parlando di anomalie variabili da 5 a oltre 10 C in più rispetto alle medie climatologiche di riferimento, insomma siamo davanti ad un evento estremo con pochi precedenti. Intanto per domani previsto tempo stabile, prevalentemente soleggiato ed estremamente caldo specie al Centro-Sud con temperature in ulteriore aumento. Massime localmente oltre i 40 gradi sulle regioni meridionali, con probabili picchi fino a 45 gradi sulle Isole; caldo intenso anche al Centro e in Emilia Romagna con picchi fino a 35-38 gradi; valori più normali sul resto del Nord dove si resterà fra i 28 e i 33 gradi, ma con afa in aumento.

