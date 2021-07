Nuova ondata di caldo africano, nel weekend afa e temperature bollenti

21 luglio 2021 a

Italia assediata dal caldo. Nei prossimi giorni l'anticiclone africano tornerà a pompare aria bollente dal deserto del Sahara verso il Mediterraneo e l'Europa. Questo non farà altro che far salire le temperature su gran parte delle regioni. Il sito ilmeteoit segnala che i valori massimi potranno toccare i 40 gradi, come in Sardegna. Inizierà a fare molto caldo anche sul resto d'Italia, specie al Centro-Nord con valori diurni fino a 34-35 gradi a Roma, Firenze, Mantova, Pavia, Rovigo, Bologna e fino a 32-34 su molte città del Veneto, della Toscana, del Piemonte, della Campania. Oltre al caldo poi si dovrà fare i conti anche con l'afa che giorno dopo giorno aumenterà il disagio fisico a causa dell'aumento dell'umidità negli strati più bassi dell'atmosfera.

«La circolazione ciclonica responsabile dell'instabilità osservata in questi ultimi giorni - avvertono i meteorologi - si sta allontanando verso la penisola balcanica, consentendo un generale miglioramento della situazione con solo qualche residua precipitazioni all'estremo Sud. In gran parte del nostro Paese osserveremo condizioni meteorologiche improntate prevalentemente al tempo soleggiato e caldo, con temperature che torneranno a risalire verso valori più in linea con la norma anche sulle regioni meridionali e quelle centrali adriatiche». Qualche pioggia, invece, interesserà le regioni settentrionali. Sarà probabile lo sviluppo di qualche isolato temporale di calore.

Negli ultimi giorni della settimana il promontorio anticiclonico nord africano, che nel frattempo resterà posizionato sull'Europa occidentale, punterà più decisamente verso l'Italia dando vita alla terza ondata di caldo di questa stagione, probabilmente destinata ad accompagnarci fino alla metà della prossima settimana. Gli effetti si faranno sentire con più decisione al Centro-Sud e in Emilia Romagna, dove si toccheranno punte dai 36 ai 40 gradi. Un po' di nuvolosità residua a carattere irregolare potrà ancora interessare il Sud e la Sicilia orientale; locali e brevi rovesci saranno più probabili sulla Puglia, in Basilicata e nelle zone interne della Calabria. Sulle regioni del Centro-Nord e in Sardegna tempo generalmente soleggiato, a parte ancora qualche annuvolamento sulle Venezie e i consueti addensamenti pomeridiani sui rilievi del Nord, ma con scarsi fenomeni. Temperature quasi stazionarie. Clima estivo con caldo senza eccessi: valori in generale tra 27 e 32 °C. Venti per lo più deboli, con locali rinforzi di Maestrale al Sud; mari poco mossi.

