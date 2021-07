Meteo, arriva un weekend da incubo: caldo asfissiante al Sud, Nord alle prese con i temporali

30 luglio 2021 a

a

a

Un weekend dal meteo pazzo aspetta l’Italia. Non si arresta l’ondata di calore al Centro-sud, con picchi anche superiori ai 40 gradi sulle regioni meridionali. Aumenta l’instabilità al Nord, dove nel si profila una veloce ma intensa fase di maltempo. Al Centro e in Sardegna da domenica si attenua leggermente la calura mentre proseguirà inalterata al Sud e in Sicilia. La massa d’aria rovente associata all’alta pressione nord africana occupa stabilmente il Mediterraneo, i Balcani e le nostre regioni del Centro-Sud, dove non si arresta l’intensa ondata di calore, che anche in questa ultima parte della settimana farà registrare temperature diffusamente prossime ai 35 gradi e con picchi intorno ai 40 gradi.

La beffa del green pass per i guariti dal Covid: dura solo sei mesi ma hanno un anno per vaccinarsi

Il rinforzo dell’Anticiclone ha anche garantito un temporaneo miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali, che già oggi però saranno lambite da una perturbazione in transito sull’Europa centrale, con il conseguente ritorno di condizioni di instabilità principalmente sulle Alpi. Tra la seconda parte di domani e la giornata di domenica, un’altra e più intensa perturbazione sarà responsabile di un peggioramento più marcato al Nord, accompagnato anche da un sensibile calo termico. Questa perturbazione coinvolgerà marginalmente alcune regioni centrali e la Sardegna dove, da domenica, transiteranno un pò di nuvole e il caldo tenderà ad attenuarsi parzialmente.

Pd ridicolizzato sul ddl Zan: “Tutto fermo con Fedez in vacanza…”

Al Sud e in Sicilia, invece, l’ondata di calore proseguirà per lo più inalterata anche nella prossima settimana. Solo nella giornata di lunedì, l’instaurarsi di una ventilazione settentrionale favorirà un temporaneo calo delle temperature sul basso Adriatico e sul basso Tirreno dove almeno per una giornata ci si allontanerà dai picchi più estremi. Sarà un’estate rovente nel Sud Italia.

Inesperienza e presunzione: furia dei partiti, la Cartabia si è giocata il Quirinale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.