"Not Italy again!" Pianto disperato del Daily Mail, la staffetta azzurra dà la mazzata finale agli inglesi

06 agosto 2021 a

a

a

No, ancora l'Italia! Non si danno pace in Gran Bretagna per la vittoria della staffetta azzurra alle Olimpiadi di Tokyop per un solo millesimo proprio davanti ai quattro velocisti britannici. La scena è la stessa di qualche settimana fa agli Europei di calcio, con l'Italia che festeggia dopo il trionfo in extremis, stavolta ai rigori, contro i padroni di casa a Wembley.

Antonella Palmisano è d'oro nella 20km di marcia. Record di medaglie per l'Italia a Tokyo2020

"Lo straziante risultato della staffetta vede l'Italia superare ancora una volta una squadra sportiva britannica dopo aver battuto l'Inghilterra di Gareth Southgate ai rigori nella finale dei Campionati Europei del mese scorso a Wembley. L'oro nella staffetta olimpica 4x100m maschile segna una meravigliosa estate di successi per l'Italia, che include la vittoria nella finale olimpica dei 100m maschili, la finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra e l'Eurovision Song Contest", scrive il Daily Mail che nella sua edizione online titola: "Not Italy again!".

Italia da leggenda: oro della staffetta 4x100. Inglesi umiliati ancora una volta!

"La squadra di calcio italiana ha superato i Tre Leoni l'11 luglio con una vittoria ai rigori, dopo che Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka hanno sbagliato tutti dai 12 yard sotto l'arco di Wembley. l'Italia ha anche conquistato il titolo all'Eurovision a maggio con il successo rock "Zitti e buoni" dei Maneskin, mentre il Regno Unito è rimasto a zero punti con "Embers" di James Newman" è il triste elenco del tabloid britannico.

"Nel frattempo, è la quinta medaglia italiana di atletica leggera ai Giochi di Tokyo, un totale che include l'oro shock maschile dei 100 metri di Lamont Marcell Jacobs della scorsa settimana, in una finale che ha visto il velocista del Team GB Hughes squalificato a causa di una falsa partenza". E ancora: "Dopo aver aiutato la Gran Bretagna a conquistare l'argento nella staffetta Hughes è stato sorpreso a fare riferimento alla favolosa e fortunata estate sportiva italiana prima che iniziasse l'intervista post-gara del quartetto britannico con la BBC. Il 26enne ha dichiarato: “Hanno vinto l'Eurovision, hanno vinto gli Europei, hanno vinto i 100m…” Gli appassionati di sport hanno utilizzato i social media per prendere in giro il record negativo della squadra britannica contro l'Italia di quest'estate".

"Ancora una volta..." Tortu non si tiene, il clamoroso sfottò agli inglesi!

La maledizione inglese continua. L'eroe della staffetta Filippo Tortu - suo lo sprint finale dopo la corsa di Lorenzo Patta, Marcell Jacobs e Eseosa Desalu - dopo aver tagliato il traguardo ha gioito: "Anroa una volta: it's coming Roma!". E tanti saluti a Londra,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.