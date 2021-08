Tokyo 2020, Italia da leggenda: medaglia d'oro della staffetta 4x100. Inglesi umiliati ancora una volta!

06 agosto 2021 a

Incredibile a Tokyo 2020. Nella staffetta 4x100 va in scena il capolavoro azzurro e le vittime sono sempre loro, gli inglesi giù umiliati in casa con la vittoria dell'Italia di Roberto Mancini agli Europei di calcio e col trionfo di Marcell Jacobs nei 100 metri olimpici con il corridore britannico tra i favoriti ed eliminato per falsa partenza.

La medaglia d'oro da sogno, la decima della spedizione italiana in Giappone, nella staffetta 4x100 va al collo di Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu. Un quartetto stellare sulla scia del trionfo storico di Jacobs. Nel medagliere generale superiamo la Germania con 39 podi complessivi.

Gli azzurri volanti hanno fatto una gara perfetta con cambi precisi e lo sprint finale di Tortu. La staffetta italiana ha chiuso con il tempo di 37’50 stabilendo il nuovo primato italiano in una gara olimpica che nelle ultime edizioni è sempre stata terra di conquista di americani e giamaicani. Alle spalle dell’Italia la Gran Bretagna con 37''51 e il Canada con 37''70. Eccellente Tortu nell’ultima frazione nella quale ha battuto il britannico Nethaneel Mitchell-Blake. Solo quinta la Giamaica.

Cosa si inventeranno ora gli inglesi? Prima hanno accusato più o meno velatamente di doping Marcell Jacobs, poi è uscita fuori la polemica delle scarpe "magiche" (usate anche da altri atleti, pure nella finale dei 100 metri) che darebbero un vantaggio a chi le usa come l'azzurro. Per la vittoria di Euro 2020 a Wembley hanno addirittura fatto una petizione per rigiocare una partita che erano convinti di vincere a mani bassi. Oggi l'ennesima beffa.

