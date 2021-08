Zona Bianca, Massimo Cacciari si vaccina contro il Covid e poi striglia il conduttore sulla "dittatura"

Giorgia Peretti 04 agosto 2021 a

a

a

Massimo Cacciari spiazza tutti nella puntata di mercoledì 4 agosto di Zona Bianca. Il filosofo negli ultimi giorni è al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni molto critiche circa il green pass. Nel talk show di rete 4, sotto la conduzione di Giuseppe Brindisi, chiarisce la sua posizione scagliandosi ferocemente contro il conduttore. Per il professore il pericolo risiede a livello giuridico-costituzionale: "Non è possibile, neppure in base alla nostra Costituzione, procedere per la quinta volta attraverso stati d’emergenza senza stabilire in base a quali criteri questi stessi stati di eccezione vengano dichiarati. È pericolosissimo procedere in questo modo senza consapevolezza e quasi ad libitum, senza un fine preciso. Bisogna determinare per legge i casi per cui si stabilisce uno stato d’emergenza. L’unico punto in cui da noi si accenna allo stato d’emergenza è il codice della Protezione Civile sui disastri naturali".

Il giorno del giudizio sul futuro del green pass: governo spaccato. Sarà scontro Lega-Speranza

Ma lo scontro si accende quando Giuseppe Brindisi accosta questo discorso ad una denuncia di un regime totalitario o dittatoriale rappresentato dal green pass. "Cessiamo con questi giochetti ridicoli, cessi con questi giochetti. – sbotta Cacciari- Dittatura? Ma chi ha mai parlato di dittatura, io parlo di questioni che riguardano la Costituzione e l’ordinamento giuridico. Questi sono giochetti ridicoli, se continua a tirare fuori il pericolo della dittatura me ne vado…". Inutili i tentativi del conduttore che cercava di rileggere le dichiarazioni dall’articolo redatto da Cacciari: “io non voglio tirarla dentro a nessun giochetto. Ho solo letto quello che lei ha scritto nel suo articolo”. Il filosofo agita la testa in segno di dissenso, quindi, esplode: “Ha detto una stupidaggine, ha detto una stupidaggine è semplicemente questo. Il pericolo è quello di un’involuzione della nostra democrazia non di un pericolo totalitario”.

"Tragedia della sinistra". Sallusti spara la bomba sul caso Mps, insorge lo studio radical

Il colpo di scena arriva sulla fatidica domanda: “Professore lei si è vaccinato?”. Cacciari risponde spiazzando tutti: “In che consiste la dignità della persona umana se non nella possibilità di scegliere con informazione e liberamente? Mi sono vaccinato maturando una decisione libera, personale, informata. E consiglierei chiunque a farlo". Una risposta decisamente più cauta rispetto a quella riservata a Lilli Gruber, nella puntata di Otto e mezzo del 18 giugno. “Si è vaccinato?”, le chiese la conduttrice. "Sono fatti miei, questi sono fatti miei, questi sono fatti miei...", la risposta di Cacciari.

Inaccettabile l'obbligo di green pass per i lavoratori: il sindacalista si scaglia contro le “forzature controproducenti”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.