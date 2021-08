"Sono stato malissimo". Il calvario di Guido Crosetto: ho preso il Covid nonostante il vaccino, cosa mi ha salvato

Giada Oricchio 05 agosto 2021 a

La furia della contagiosissima variante Delta del Covid-19 si è abbattuta su Guido Crosetto, ex deputato e oggi coordinatore di Fratelli d'Italia. È lo stesso opinionista politico a dare la notizia ma lo fa con un messaggio chiaroscuro su Twitter: "A grande richiesta. Ho fatto 2 dosi Pfizer. Seconda l’11/4. Dopo mesi, con anticorpi, ho preso la variante Delta. Sono stato malissimo. Poiché diabetico e cardiopatico, mi hanno fatto monoclonali. Sono guarito. Non avrò GP (green pass, nda) per settimane. Se mi faccio domande, mi danno del novax". Crosetto adombra il sospetto e avanza il dubbio (sempre legittimo) sull'efficacia dei vaccini precisando di esserne uscito grazie alla terapia monoclonale. Tuttavia va ricordato che il virologo Fabrizio Pregliasco e il professore Massimo Galli hanno sempre ricordato che la discriminante tra chi è inoculato e chi no, sta proprio nel modo in cui il corpo reagisce e combatte la Sars Cov2: i vaccinati hanno meno possibilità di contagiarsi, ma quando succede non contraggono l'infezione in maniera così grave da finire in ospedale o da rimetterci la vita.

