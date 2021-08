L'incubo Covid è infinito per la paziente 1 di Bologna: niente vaccino, ora sto di nuovo malissimo

Giada Oricchio 05 agosto 2021 a

a

a

La variante Delta del Covid colpisce di nuovo Bianca Dobroiu, la 24enne modella rumena nota come la paziente 1 di Bologna che nel giugno 2020 rimase positiva al virus per ben 80 giorni. La ragazza è ripiombata nell'incubo e ha raccontato a "Il Fatto Quotidiano" il dramma di queste ore: "Quando ho riletto per l’ennesima volta ‘esito positivo’ sono rimasta senza parole, non ci potevo credere”. Bianca è un caso raro ma non impossibile come le hanno detto i medici. La ragazza non si era ancora vaccinata convinta di essere protetta dagli anticorpi alti: "Avevo fatto il sierologico poche settimane fa e avevo ancora anticorpi, quindi mi sentivo tranquilla. Non si parla mai di reinfezioni o di persone che si ammalano per la seconda volta, quindi o sono io decisamente sfortunata o c’è proprio un buco".

"Sono stato malissimo". Il calvario Covid di Crosetto: vaccinato, ma ecco cosa mi ha salvato

Un'ingenuità che sta pagando a caro prezzo: "Sto male. Malissimo. Ho gli stessi sintomi dell’anno scorso. Febbre a 39 e mezzo, dolori, mal di testa da tre giorni. Oggi mi è venuto anche il raffreddore e la tosse. Spero di non passare ancora 3 mesi confinata nella mia stanzetta/prigione e soprattutto di non finire ancora in ospedale perché quei giorni sono stati spaventosi". La Dobroiu non è contraria al vaccino e tornasse indietro lo farebbe subito: "Evidentemente questi test sierologici non sono così attendibili, oppure sono io ad essere particolarmente sfortunata. Come ho fatto a riprenderlo? Non ne ho idea, forse a Riccione la settimana scorsa, ma chi può dirlo con certezza? La cosa strana è che sono sempre stata attenta, mettevo la mascherina anche in auto. Insomma ho sempre fatto molta attenzione, eppure rieccoci qui". E lancia un appello ai giovani e ai vax incerti: "Vaccinatevi e smettetela di dire stupidaggini. Il vaccino è l’unica soluzione per uscire da questo incubo chiamato Covid".

“Draghi come Conte”. Premier azzannato: ripete gli stessi errori, ma almeno ci ha liberati da Giuseppi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.