Morning News, l'imprevisto e l'effetto pesce: il racconto muto sulle Olimpiadi

Giada Oricchio 02 agosto 2021 a

Effetto pesce e salta il collegamento: imprevisto a “Morning News”, il programma del mattino di Canale 5, lunedì 2 agosto. La conduttrice Simona Branchetti ha aperto la prima puntata di agosto con toni entusiastici ed esaltati per l’impresa di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, rispettivamente oro alle Olimpiadi di Tokyo nei prestigiosi 100 metri e nel salto in alto. La giornalista ha celebrato l’evento storico per l’Italia e si è collegata con l’inviata Lucia Blini, testa inclinata di lato e iper sorridente. La Blini inizia a parlare festosa, ma scatta l’“effetto pesce”: muove la bocca però non si sente.

“Abbiamo un problema… ah ecco adesso si sente, vai Lucia” dice la Branchetti ma è un falso positivo: l’audio non c’è, la Blini continua a raccontare in modalità muto e la conduttrice corre ai ripari: “No, niente, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento più tardi” e con tanta esperienza copre il buco del mancato intervento prendendo tempo. Non proprio un “good morning news”.

