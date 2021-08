Disastro Rai a Tokyo 2020, cosa fanno vedere al Tg2 al posto di Tamberi e Jacobs

01 agosto 2021 a

Passi l'inguardabile grafica della sigla delle trasmissioni sui Giochi di Tokyo, mamma Rai si supera nel giorno più importante della storia dello sport italiano. Gianmarco Tamberi sbuffa, lotta, salta come un grillo, e i geni di Viale Mazzini che cosa inventano? Semplice, con tutti incollati davanti al televisore, ovunque, dalle Alpi agli stabilimenti balneari di tutto il Belpaese, mandano il Tg2 delle 13 e riducono la gara del secolo a un'icona invisibile, a margine dello schermo.

Per chiudere la frittata, il telegiornale che non poteva essere rimandato, era incentrato solo su servizi da Tokyo. Intanto la gara è andata avanti e i tifosi italiani si sono ritrovati senza la metà dei saltatori eliminati... Maledetto palinsesto, non c'è che dire. E sui social non sono mancate le proteste.

Stessa solfa ieri, sabato 31 luglio, cambia solo il protagonista. Quel Marcell Jacobs che domenica 1 agosto ha trionfato nei 100 metri, un'impresa che non ha precedenti nello sport italiano tanto che non avevamo mai avuto un velocista azzurro non solo con la medaglia al collo nella prova più seguita dell'atletica leggera, ma neanche in finale.

Ebbene, ieri l'azzurro aveva centrato la finale dei 100 metri facendo registrare il record europeo, come detto un'impresa mai riuscita a uno sprinter italiano. Già, perché il Tg2 ha mandato in onda l'intervista a Marcell Jacobs registrata subito dopo la gara e l'azzurro di origini americane - padre texano, madre italiana - ha commentato la bella prestazione. Fino a quando stava rispondendo alla domanda forse più importante: "Cosa vuole dire agli italiani che la stanno guardando?" Non lo sappiamo, perché la risposta, naturalmente, è stata tagliata a metà per mandare in onda, senza preavviso, le batteria dei 100 in cui stava correndo un altro azzurro, Tortu. Peccato che la batteria è stata interrotta per una falsa partenza, che ha fatto ritardare la ripresa del Tg2 e la prosecuzione dell'intervista all'uomo del giorno. Un'altra falsa partenza ha mandato nuovamente tutto all'aria. Se ci si mette pure la sfiga...

