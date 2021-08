"Almeno per una volta...". La gaffe di Flavio Briatore a Morning News: gelo in studio

02 agosto 2021 a

“Per una volta io ho qualcosa che voi non avete”: gaffe di Flavio Briatore a “Morning News”. L’imprenditore piemontese è in collegamento con il programma mattutino condotto da Simona Branchetti su Canale 5, lunedì 2 agosto, per parlare di turismo, green pass, no vax e reddito di cittadinanza. L’intervista però inizia con un passo falso. La Branchetti gli chiede dove si trovi e Briatore, dal look sempre più impeccabile e sbarazzino, seduto alla scrivania di un sontuoso salone, conferma: “Sono in Costa Smeralda da ieri sera, sono a Romazzino e mi dispiace che non possiate vedere il panorama meraviglioso che ho davanti”.

La conduttrice - costretta alla canicola agostana di Milano o nella migliore delle ipotesi all’aria condizionata degli studi di Cologno Monzese – abbozza un diplomatico: “Eh sì peccato non vedere”, ma Briatore peggiora la situazione con uno scivolone: “Per una volta c’è qualcosa che io ho e voi non avete”. Detto da un milionario che vola da Dubai alla Costa Smeralda passando per Malindi fa sorridere, ma tant’è.

