Morning News, "l'ho lanciato in aria". La rivelazione della fidanzata di Marcell Jacobs: la telefonata in ritardo e il matrimonio

Dalla gioia al matrimonio fino alla rivelazione che gela Simona Branchetti: tutti i segreti del successo di Marcell Jacobs, l’uomo più veloce al mondo, svelati a “Morning News”, il programma mattutino di Canale 5, lunedì 2 agosto. Il velocista italoamericano è leggenda con quel 9”80 nei 100 metri che gli è valso la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e la fidanzata Nicole Daza (si sono conosciuti nel 2018), in collegamento con la conduttrice di “Morning News”, Simona Branchetti, svela: “E’ stato emozionante, sono un attimo fuori… frastornata. La piccola Megan ha solo 10 mesi e non capiva. Anthony ha due anni, da giorni lo vedeva in tv e urlava ‘papà, papà’. Quando ha vinto era in braccio a me e l’ho lanciato!”. Un’esultanza che ha lasciato sbigottita la Branchetti lesta ad andare oltre: “Immagino i sacrifici per raggiungere questo traguardo” e la bella romana: “E’ stato tutto molto rigido nell’alimentazione e negli allenamenti, noi ogni giorno gli diamo serenità e tranquillità, ma Marcell ha la sua mental coach, Nicoletta Romanazzi, le dobbiamo molto, non mi dice cosa fare, ma con il tempo ho imparato come comportarmi”.

Poi il retroscena inaspettato: “Se mi ha chiamato subito? No, ci siamo sentiti dopo 4 ore, non ha potuto telefonarmi per via della conferenze stampa. Ma è stata una chiamata felicissima e abbiamo esultato insieme. Lo riabbraccerò l’8 agosto”. Profumo di Olimpiadi, ma anche di fiori d’arancio. A inzigare è la Branchetti: “Hai visto che Tamberi ha chiesto alla fidanzata di sposarlo? Anche te aspetti la proposta?” e Nicole senza battere ciglio: “Assolutamente sì, credo che me lo chiederà quando tornerà. La proposta non è ancora arrivata, ma me la farà, andremo a nozze il prossimo anno”.

Dalla moglie in pectore all’altra donna più importante della vita di Jacobs, il passo è breve. in collegamento c’è Viviana, la mamma dell’atleta: “Non vedo l’ora di riabbracciarlo, siamo felicissimi qui sul Lago di Garda. Se ho dei meriti? No, è sua questa soddisfazione. Marcell ha avuto un’infanzia non semplice, per tanti anni sono rimasta sola, poi ho avuto altri due figli da un altro uomo e lo voglio ringraziare perché è stato un contributo a questo successo, ma l’amore ha le sue logiche, io sono una fuggitiva e ho lasciato di nuovo trasferendomi a Martellago. Marcell ha subìto un pochino le mie scelte di vita, ma come ha detto la sua mental coach le mie decisioni sono state anche la forza di Marcell per costruirsi un carattere tenace, determinato e perseverante”. Viviana, dopo un attimo di indecisione, ha anche “benedetto” le nozze: “Nicole è una donna fantastica e Marcell non avrebbe potuto scegliere una donna migliore” e la ragazza ha sorriso compiaciuta ricambiando i complimenti. Simona Branchetti ha scherzato: “Sfatato il mito delle nuore e suocere che non si possono vedere”, “Lei è un’amica in verità” ha chiosato Nicole.

